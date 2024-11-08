"قنبلة موقوتة للكبد".. نوع طعام احذر تناوله على الريق

كتبت- أسماء مرسي:

الأطعمة المقلية، من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، ولكنها تحمل في طياتها مخاطر صحية جسيمة، خاصة عند تناولها على الريق.

وفقا لموقعي "healthline" و"everydayhealth"، إليك كيف يؤثر هذا النوع من الطعام على صحة الكبد.

الدهون المشبعة

تتميز الأطعمة المقلية بارتفاع محتواها من الدهون المتحولة، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي تتكون نتيجة عملية القلي، وتُسهم في تراكم الدهون في الكبد.

زيادة التهابات الجسم

يؤدي استهلاك هذه الأطعمة أيضا إلى زيادة الالتهابات في الجسم، وهذا بدروه يُزيد خطر الإصابة بتليف الكبد.

العبء على الجهاز الهضمي

تناول الأطعمة المقلية على الريق يضع عبئا كبيرا على الجهاز الهضمي، خاصة الكبد، فالدهون الموجودة في هذه الأطعمة تحتاج إلى وقت طويل للهضم، ما يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.

أضرار أخرى للأطعمة المقلية:

زيادة الوزن.

أمراض القلب وذالشرايين.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

السمنة.

مشكلات في الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

أسرار عالم "البلاك فرايدي" في مصر.. عروض مغرية ولكن هل حقيقية؟

طبيب يكشف فوائد مذهلة لتناول الزبيب بانتظام

30 صورة| لأول مرة.. صومالية محجبة تنافس على لقب ملكة جمال الكون 2024

حذرت منها "الصحة".. هذا ما تفعله حقنة البرد بجسمك - مفاجأة

فلوس وحظ من نصيب مواليد 4 أبراج الفترة القادمة.. يا بختك لو واحد منهم