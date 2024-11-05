"فاكهة الشتاء الخارقة".. لن تتوقع ما تفعله بقلبك وجسمك

كتب – سيد متولي

مع برودة الشتاء، يسعى الكثيرون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز صحتهم، وهناك فاكهة شتوية شهيرة يمكن أن تفعل العجب بجسمك.

وبحسب خبير الصحة، الدكتور أمير خان، قد تكون فاكهة شتوية بسيطة هي الحل لتحسين صحتك في الشتاء، وهي الرمان، وفقا لصحيفة express.

من تحسين وظائف القلب إلى الوقاية من السرطان، يعتبر الرمان أكثر من مجرد فاكهة عادية، في ذروة موسمه حاليًا، لا يتميز بطعمه اللذيذ فحسب، بل إنه مليء بالفوائد أيضًا.

في مقطع فيديو على تيك توك، قال الدكتور أمير: "أيها الناس، إنه موسم الرمان، وانظروا إلى مدى جماله، يتمتع الرمان أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية أنفسنا من الأضرار الناجمة عن أشياء مثل التدخين وتلوث الهواء."

وأضاف: "تتضمن مضادات الأكسدة المحددة الموجودة في الرمان البونيكالاجينات والأنثوسيانين والعفص، وقد أشارت بعض الدراسات الصغيرة إلى أن الرمان قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للسرطان، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك بشكل قاطع، ويمكن أن تعمل على تحسين صحة القلب".

وتابع: "ففي مراجعة شاملة أجريت عام 2022 لعشرة من أكثر الفواكه المتوفرة شيوعًا وتأثيراتها على أمراض القلب والأوعية الدموية، أشارت الأبحاث إلى أن الرمان وعصير الرمان يمكن أن يكون لهما فوائد كبيرة في تحسين عدد من أمراض القلب."

وفقًا للخبراء الطبيين، فإن هذه الفاكهة مفيدة أيضًا لصحة الدماغ، كما أن دمجها في روتينك اليومي قد يصنع المعجزات لصحتك، حيث إنها مليئة بالعديد من الفوائد.

منذ نشره، نال الفيديو إعجاب مئات الأشخاص، وكان جمهور الدكتور أمير حريصًا على المشاركة، وأعرب عدد كبير من المعجبين عن حبهم للفاكهة.

وقال أحد المتابعين: "التين والرمان من ثمار الجنة"، وعلق آخر: "أتناول اثنتين أو ثلاثا منها يوميا"، وأضاف آخر: "هل تصدق أنني لم أتذوق أياً منهما قط".

اقرأ أيضًا:

تحذير طبي.. الغضب في العمل قد يدمر صحتك الجسدية والنفسية

من الدقائق الأولى.. هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين

أرخص 5 أماكن لـ شراء الملابس الشتوية.. أسعار "على قد الإيد"

مواليد 5 أبراج على موعد مع حدث فلكي قبل نهاية العام.. هل أنت منهم؟

وجبة غداء تحوّل موظف إلى مليونير بالصدفة.. لن تتوقع ما حدث