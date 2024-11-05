تناوله على الريق.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثيرون عن طريقة طبيعية وفعالة لتحسين صحتهم، ويمكن لتناول كوب من شاي البابونج على الريق أن يحقق هذا الأمر، فهو ليس مجرد مشروب للاسترخاء، بل يحتوي على كنوز صحية لا تُحصى.

تتجاوز فوائد البابونج تهدئة الأعصاب؛ فهو يحارب ارتفاع الكوليسترول ويحمي القلب من الأمراض، ويحافظ على صحة الجسم، وفقًا لموقع "health" و"healthline".

دعم صحة القلب

يحتوي البابونج على مركبات نباتية قوية تُعرف بالفلافونويدات، التي تعمل كحراس أمناء على صحة القلب، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

خفض مستويات الكوليسترول

تساعد هذه المركبات على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

ضبط مستويات السكر في الدم

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو تسعى للحفاظ على مستويات السكر ضمن الحدود الطبيعية، فإن شرب البابونج بانتظام يُعد إضافة قيمة لنظامك الغذائي، فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

درع واقي ضد السرطان

تعمل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في البابونج، على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتساهم في نشوء الأورام السرطانية.

تسهيل الهضم

يعاني الكثيرون من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك، لذا يُساعد شرب كوب من شاي البابونج الدافئ على تهدئة المعدة وتخفيف هذه الأعراض.

مهدئ للأعصاب

يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة التي تساعد على الاسترخاء وتعزز جودة النوم

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