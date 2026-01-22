أطعمة يجب الحذر منها.. تحفز الخلايا السرطانية

أوضح الدكتور يفغيني تشيريموشكين، أخصائي الأورام، أن الإفراط في تناول الأطعمة الضارة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مشددًا على ضرورة الحد منها لتقليل هذا الخطر، نقلا عن "aif.ru".

وقال تشيريموشكين: "الأطعمة لا تسبب السرطان مباشرة، إلا أن تناول أطعمة غير صحية أو غير مألوفة يمكن أن يؤدي إلى استجابات التهابية مزمنة، وهو ما قد يسبب تغيّرات في الأنسجة وظهور خلايا قادرة على الانقسام بشكل غير منضبط".

وأضاف أن الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، إذ يثير عمليات التهابية تعتبر عامل خطر للإصابة بالسرطان، كما أشار إلى أن هذه الأطعمة غالبًا ما تحتوي على منتجات ثانوية مصنعة ومواد قد تكون مسرطنة، بالإضافة إلى ارتفاع محتواها من الدهون، ما يسبب تفاعلات التهابية مزمنة تؤثر على وظائف الكبد والبنكرياس وغيرها من أعضاء الجسم.

