إعلان

أطعمة يجب الحذر منها.. تحفز الخلايا السرطانية

كتب : مصراوي

11:00 ص 22/01/2026

خلايا سرطانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الدكتور يفغيني تشيريموشكين، أخصائي الأورام، أن الإفراط في تناول الأطعمة الضارة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مشددًا على ضرورة الحد منها لتقليل هذا الخطر، نقلا عن "aif.ru".

وقال تشيريموشكين: "الأطعمة لا تسبب السرطان مباشرة، إلا أن تناول أطعمة غير صحية أو غير مألوفة يمكن أن يؤدي إلى استجابات التهابية مزمنة، وهو ما قد يسبب تغيّرات في الأنسجة وظهور خلايا قادرة على الانقسام بشكل غير منضبط".

وأضاف أن الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، إذ يثير عمليات التهابية تعتبر عامل خطر للإصابة بالسرطان، كما أشار إلى أن هذه الأطعمة غالبًا ما تحتوي على منتجات ثانوية مصنعة ومواد قد تكون مسرطنة، بالإضافة إلى ارتفاع محتواها من الدهون، ما يسبب تفاعلات التهابية مزمنة تؤثر على وظائف الكبد والبنكرياس وغيرها من أعضاء الجسم.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب

6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

الخلايا السرطانية أطعمة تنشط الخلايا السرطانية الإصابة بالسرطان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
مدارس

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
زووم

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
ترامب: الوضع بشأن سد النهضة صعب لكنني سأحله
شئون عربية و دولية

ترامب: الوضع بشأن سد النهضة صعب لكنني سأحله
ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"
شئون عربية و دولية

ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: معبر رفح سيُفتح بالاتجاهين الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: معبر رفح سيُفتح بالاتجاهين الأسبوع المقبل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر