ترامب: مجلس السلام بدأ العمل والأمور تسير على ما يرام

كتب : محمود الطوخي

01:38 م 22/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن "مجلس السلام" قد بدأ العمل بالفعل وأن "الأمور تسير على ما يرام"، خلال حفل توقيع الميثاق في دافوس.

وفي حين أشار ترامب إلى مشاركة 59 دولة في المجلس، لم يحضر التوقيع سوى ممثلين عن أقل من 20 دولة.

وأشاد الرئيس الأمريكي، بالحضور قائلا: "أنا معجب بهذه المجموعة، في الحقيقة.. أنا معجب بكل واحد منهم. هل تصدقون ذلك؟ عادة ما يكون لدي اثنان أو ثلاثة لا يعجبني. لا أجد مثلهم هنا".

وشهد الحفل، غياب الحلفاء التقليديين في أوروبا الغربية باستثناء بلجيكا، وسط مخاوف من طبيعة الكيان الذي قد يضم خصوما مثل روسيا، فيما استحوذ الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية على الحضور.

ووفقا لقائمة البيت الأبيض، ضمت الدول الحاضرة: السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الأردن، البحرين، المغرب، تركيا، باكستان، إندونيسيا، كازاخستان، أوزبكستان، أرمينيا، أذربيجان، كوسوفو، المجر، بلجيكا، الأرجنتين، باراغواي، إضافة إلى "مفاجأة" حضور زعيمي بلغاريا ومنغوليا.

ويهدف المجلس بحسب ترامب، لترسيخ السلام في الشرق الأوسط والإشراف على غزة.

الرئيس دونالد ترامب مجلس السلام بدأ العمل حفل توقيع الميثاق في دافوس

