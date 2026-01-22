إعلان

ترامب: الوضع بشأن سد النهضة صعب لكنني سأحله

كتب : محمود الطوخي

01:21 م 22/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الوضع بشأن سد النهضة الإثيوبي صعب لكنه سيعمل على حل هذا الأمر.

وأشار ترامب، إلى أنه قابل الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، على هامش منتدى دافوس، مؤكدا أن الأخير قام بعمل رائع في غزة، مضيفا "أتوجه له بالشكر، إنه رجل رائع وقوي.. ويواجه أزمة بسد النهضة الذي مولناه نحن وكنت اقترب من حل الأزمة لكن لم يكن هناك وقت مع الانتخابات".

وخلال لقائه السيسي، قال ترامب إن سد إثيوبيا من أكبر سدود العالم التي مولته الولايات المتحدة وهو يسد مجرى نهر النيل.

وأضاف ترامب، أن موضوع سد إثيوبيا تحول لقضية خطيرة جدا وسنرى ما يمكن عمله.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه سيحاول جمع الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا للنظر في أزمة السد.

وأشار ترامب، إلى أن علاقته اليوم مع الرئيس السيسي أقوى من أي وقت مضى.

وانتقد ترامب، أمس الأول الثلاثاء، ما وصفه بقرار الولايات المتحدة "تمويل" سد النهضة الإثيوبي الكبير، مقرا في الوقت ذاته بالأهمية البالغة لنهر النيل بالنسبة لمصر، متعهدا بإيجاد حل فوري للأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ادعى ترامب أن واشنطن هي من دفعت تكلفة بناء السد، قائلا: "هل تعلمون من دفع ثمن السد؟ الولايات المتحدة.. إنه أكبر سد في العالم، على ما أعتقد".

وتساءل ترامب عن كيفية السماح للمشروع بالمضي قدما، مضيفا: "قلت، كيف سمحتم بحدوث ذلك؟ لماذا فعلنا ذلك؟ لقد موّلناه.. أعتقد أنه كان في عهد رئيس ديمقراطي، يا له من أمر فظيع!"

ورغم وصفه للنيل بـ "نهر صغير"، استذكر ترامب صورته الذهنية عنه قائلا: "لطالما تخيلت النيل في مصر. النيل الجميل مع الأهرامات، لكنهم بنوا سدا هناك يوقف تدفقه".

وربط ترامب، السد بأمن المياه والاقتصاد المصري بما في ذلك الترفيه والسفر والسياحة، موضحا: "إذن، مصر أساسا ليس لديها ما يكفي من المياه في النيل.. لديهم سد كبير. عليّ أن أجد حلا لهذه المشكلة الآن".

وجدد ترامب مزاعمه، بأن مصر وإثيوبيا "كانتا ستتحاربان بسبب سد" قبل أن يتدخل هو لوقف التصعيد، مشيرا إلى أن النزاع لا يزال يتطلب مزيدا من العمل.

تأتي هذه التصريحات بعد 4 أيام من عرضه استئناف الوساطة الأمريكية في رسائل بعث بها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة إثيوبيا والسودان، لكسر الجمود المستمر منذ فشل مفاوضات 2020.

ويُعتبر سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار ويعمل بكامل طاقته، مصدرا للتوتر، حيث ترى فيه مصر تهديدا وجوديا لإمداداتها من المياه العذبة.

الرئيس دونالد ترامب سد النهضة الإثيوبي الوضع بشأن سد النهضة صعب منتدى دافوس أزمة بسد النهضة

