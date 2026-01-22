أعلن رئيس اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المدعومة من واشنطن لإدارة قطاع غزة، يوم الخميس، أن معبر غزة الحدودي مع مصر سيُعاد فتحه الأسبوع المقبل، بعد أن ظل مغلقاً إلى حدٍّ كبير خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وجاء إعلان علي شعث عبر اتصال بالفيديو خلال فعالية عُقدت في دافوس واستضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جمع مجموعة من القادة للإطلاق الرسمي لـ"مجلس السلام"، الذي يركّز في مرحلته الأولى على ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة.

وكان من أبرز البنود التي لم تُنفَّذ بعد في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسّط فيه ترامب في أكتوبر، إعادة فتح المنفذ الرئيسي لغزة إلى العالم، بما يتيح دخول الفلسطينيين وخروجهم من القطاع.

وقال شعث: "يسعدني أن أعلن أن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين. بالنسبة للفلسطينيين في غزة، فإن رفح أكثر من مجرد بوابة، إنه شريان حياة ورمز للفرص".

وأضاف: "فتح رفح يبعث رسالة مفادها أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل ولا أمام الحرب".

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل، التي تسيطر على معبر رفح منذ عام 2024.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على بقاء إسرائيل مسيطرة على أكثر من نصف قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة المحاذية للمعبر الحدودي، فيما تسيطر حركة حماس على بقية أنحاء القطاع.