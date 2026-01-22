إعلان

ضبط المتهم بسرقة غطاء صرف صحي في بورسعيد

كتب : علاء عمران

01:32 م 22/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علاء عمران

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" بسرقة غطاء صرف صحي بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بورفؤاد ببورسعيد.

وعثر بحوزة المتهم على غطاء الصرف الصحي المستولى عليه، بالإضافة إلى المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

استعجال تحريات اتهام شاب بالتحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية رقة غطاء صرف صحي حافظة بورسعيد بط المتهم بسرقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"
شئون عربية و دولية

اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر