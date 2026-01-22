ضبط المتهم بسرقة غطاء صرف صحي في بورسعيد

علاء عمران

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" بسرقة غطاء صرف صحي بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بورفؤاد ببورسعيد.

وعثر بحوزة المتهم على غطاء الصرف الصحي المستولى عليه، بالإضافة إلى المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

