يتناولها كثيرون.. احذر 3 أنواع مشروبات تدمر الكبد

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات التي يفضل تناولها كثيرون، أن تهدد صحة الكبد وهو أحد أكثر أعضاء الجسم عملا، إذ يقوم بتصفية السموم، وتحليل الدهون، ودعم عملية الهضم.

لماذا يجب الحفاظ على صحة الكبد؟

الحفاظ على صحة الكبد أمر بالغ الأهمية، إذ ينتج الكبد الصفراء للهضم، ويعالج العناصر الغذائية من الوجبات، ويصفي الملوثات من مجرى الدم، ويتحكم في مستويات السكر في الدم.

وعندما يعمل الكبد بأفضل حالاته، فإنه يدعم عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في الحفاظ على توازن الطاقة، ويعزز الجهاز المناعي، كما يساعد الكبد السليم في موازنة إنتاج الهرمونات ومستويات الكوليسترول، وكلاهما ضروري للصحة.

وبحسب "تايمز أوف إنديا"، يمكن لتناول بعض هذه المشروبات اليومية بانتظام، أن يؤدي إلى تلف الكبد، وخاصة عن طريق تعزيز تراكم الدهون، أو الالتهاب، أو حتى أمراض الكبد.

المشروبات المحلاة بالسكر

تحتوي المشروبات المحلاة مثل عصائر الفاكهة، وحتى العصائر "الصحية" على كمية كبيرة من السكريات المضافة، يتم امتصاص هذه السكريات، وخاصة في شكلها السائل، بسرعة ويمكن أن تثقل كاهل الكبد.

وعندما يتم استقلاب السكر، فإنه يتحول إلى دهون، والتي يمكن أن تترسب في الكبد وتؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

بمرور الوقت، يمكن أن يصاب الكبد بالالتهاب، وفي الحالات الشديدة، قد يتطور التليف أو تليف الكبد، لذا فإن الحد من المشروبات المحملة بالسكر أحد أفضل الطرق لمنع إجهاد الكبد والحفاظ على صحة مثالية.

مشروبات الصودا

واحدة من أكثر مصادر تلف الكبد شيوعًا للأشخاص الذين لا يعانون من عوامل الخطر التقليدية لأمراض الكبد.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، فإن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتسلل الدهني في الكبد.

ويُعرف هذا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، حيث تتراكم الدهون في الكبد، ما يضعف وظيفته ويزيد من الالتهاب.

ويؤدي المحتوى العالي من السكر والمواد المضافة الاصطناعية في الصودا إلى إجهاد الكبد، ما يؤدي إلى تراكم الدهون، والتي يمكن أن تتطور إلى مضاعفات خطيرة في الكبد بمرور الوقت.

مشروبات الطاقة

يلجأ العديد من الأشخاص إلى هذه المشروبات عندما يحتاجون إلى دفعة سريعة من الطاقة، ولكنها قد تكون أكثر ضررًا من نفعها.

ووفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للطب في الولايات المتحدة، فإن إصابة الكبد الحادة مرتبطة بالإفراط في استخدام مشروبات الطاقة.

يجب أن يعمل الكبد بجهد أكبر لتفكيك مكونات مثل جرعات عالية من التورين والكافيين والمنشطات الأخرى، ومن المعروف أن الإفراط في تناولها يسبب فشل الكبد في مواقف معينة، حتى أن بعض الأفراد يحتاجون إلى عمليات زرع كبد فورية.

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