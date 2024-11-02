روسيا تطور علاج حديث لأمراض المجرى التنفسي .. فما هو ؟

تم تطوير نماذج لمناظير طبية تعتمد على تقنيات الفيديو لمراقبة وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، حسب ما أعلنت شركة "LOMO" التابعة لشركة "كلاشينكوف" الروسية.

ووفقًا لموقع روستيخ، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "LOMO" بدأت بتطوير نموذجين أوليين للمناظير الطبية التي تستعمل لفحص القصبات الهوائية والمجاري التنفسية، هما BB-SV (6.3)-1 LOMO، وBB-SV (5.5) LOMO.

ونوه الخبراء في الشركة إلى أن هذه الأجهزة مخصصة لعمليات التنظير التشخيصي للقصبات الهوائية في جسم الإنسان، وأخذ العينات من القصبات لإجراء الدراسات الخلوية والنسيجية، وعمليات علاج القصبات الهوائية، وعمليات الجراحة الداخلية والجراحة الكهربائية للمجاري التنفسية، وأن مناظير BB-SV (6.3)-1 LOMO سيكون بالإمكان استعمالها مع المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، أما مناظير BB-SV (5.5) LOMO فيمكن استعمالها مع المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.



وأشار الخبراء إلى أن مناظير BB-SV (6.3)-1 LOMO سيكون بالإمكان استعمالها في أقسام العناية المركزة في المشافي لتطهير الشعب الهوائية للمرضى وإزالة المخاط والقيح وتحسين تهوية الجهاز التنفسي.

وأشارت "كلاشينكوف" إلى أن شركة "LOMO" هي الشركة الروسية الوحيدة التي تنفذ دورة إنتاج كاملة للمناظير الطبية المرنة التي يمكن إدخالها إلى أعضاء معينة في جسم الإنسان.

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