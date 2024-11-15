4 أسباب تؤدي للإفراط في تناول الطعام

الشعور المستمر بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية كامنة.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، إليك بعض الأسباب الصحية التي قد تؤدي إلى هذه المشكلة

التوتر والقلق

قد يلجأ بعض الأشخاص إلى الطعام كآلية للتغلب على المشاعر السلبية مثل التوتر والقلق والاكتئاب.

الملل

قد يؤدي الشعور بالملل إلى البحث عن نشاط، مثل الأكل، لملء الوقت وشغل الذهن.

الحزن والوحدة

قد يستخدم البعض الطعام كوسيلة لتخفيف الشعور بالحزن والوحدة.

أسباب بيئية

توفر الطعام بسهولة

وجود كميات كبيرة من الأطعمة المغرية والمشروبات السكرية في المنزل أو في الأماكن العامة قد يشجع على الإفراط في تناول الطعام.

الحجم الكبير للأجزاء

حجم الأجزاء المتزايد في المطاعم والمقاهي قد يدفعنا لتناول كميات أكبر من الطعام حتى لو لم نكن جائعون.

الإعلانات والتسويق

تهدف الإعلانات والتسويق إلى تحفيزنا على شراء و تناول المزيد من الطعام.

أسباب فسيولوجية

اضطرابات هرمونية

بعض الاضطرابات الهرمونية، مثل قصور الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض، قد تؤدي إلى زيادة الشهية.

الأدوية

بعض الأدوية، مثل بعض مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين، قد تزيد الشهية.

النوم غير الكافي

قلة النوم قد تؤدي إلى اختلال هرمونات الجوع والشبع، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

عادات غذائية غير صحية

تخطي الوجبات

قد يؤدي تخطي الوجبات إلى الشعور بالجوع الشديد لاحقًا، مما يدفعنا لتناول كميات كبيرة من الطعام في الوجبة التالية.

تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة غالبًا ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات، مما يزيد من الرغبة في تناول المزيد.

عدم الانتباه إلى إشارات الجوع والشبع

عدم الانتباه إلى إشارات الجسم قد يؤدي إلى تناول الطعام حتى بعد الشعور بالشبع.