الإفتاء تحذر: المقامرة من أصناف المسابقات الممنوعة شرعًا

كتب : علي شبل

08:04 م 02/06/2026 تعديل في 08:19 م

دار الإفتاء المصرية

حذرت دار الإفتاء المصرية من المقامرة والمراهنات في المسابقات، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن من وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية: المنع من المقامرة.
وبينت لجنة الفتوى المقصود بالمقامرة وهو تعليق الربح على مجرد الحظ والمصادفة، موضحة أنه لا يخلو المقامر من أن يكون حاله مترددًا بين الربح والخسارة، وهو ما يعرف أيضًا الميسر.

الفرق بين المقامرة والميسر

وأشارت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن المقامر سُمِّيَ بالميسر اشتقاقًا مِن اليُسر؛ إذ يحصل فيه المقامِرُ على المال بيُسرٍ وسهولةٍ إن كان له نصيبٌ في المكسب، وإلا خسر ما قدَّمه مِن المال، وهو ما عُبِّر عنه في الفقه الإسلامي بـ"تعليق الاستحقاق بالخطر".

المقامرة من أصناف المسابقات الممنوعة شرعًا

وبينت لجنة الفتوى أن المقامرة ضرب من ضروب المسابقات، والمسابقة مأخوذة من السَّبَقِ، وهو بلوغ الغاية قبل غيره. ولكن المقامرة من أصناف المسابقات الممنوعة شرعًا.

