بعد انتهاء أعمال تطوير الصرف الصحي.. عودة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالمرج

كتب : أحمد العش

11:44 م 20/05/2026

شركة مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انتهاء أزمة انقطاع المياه التي شهدتها بعض مناطق المرج، مؤكدة بدء إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى جميع المناطق المتأثرة عقب انتهاء أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي.

وأكدت الشركة، في بيان، أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة انتهت من تنفيذ أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي بمنطقة المرج، والتي تسببت في تأثر خدمات المياه خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الشركة أن فرق التشغيل والمتابعة دفعت بكامل طاقتها لإعادة انتظام الخدمة وضخ المياه إلى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن عملية الضخ بدأت بالفعل وجارٍ وصول المياه تباعًا إلى كافة المناطق.

اعتذار للمواطنين ومتابعة لضمان الاستقرار

قدمت شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتذارها للمواطنين عن فترة انقطاع المياه، مؤكدة أن الانقطاع جاء نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها بالتزامن مع تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بشبكات الصرف الصحي.

وشددت "الشركة" على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من استقرار الخدمة وانتظام وصول المياه للمواطنين بصورة طبيعية خلال الساعات المقبلة.

