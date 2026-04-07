تألقت الفنانة وئام مجدي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الأبيض الذي اختارته وئام مجدي؟

ظهرت وئام بفستان طويل بقصة الكب وبصيحة الظهر المكشوف باللون الأبيض، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

كيف اعتمدت وئام مجدي مكياجا ناعما يكمل إطلالتها؟

اعتمدت وئام مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، ما أظهر ملامح وجهها دون مبالغة.

كيف نسقت النظارة الشمسية ذات الإطار الذهبي مع الإطلالة؟

نسقت مع إطلالتها نظارة شمسية بإطار ذهبي باللون الأسود الأنيق.

لماذا اختارت تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل؟

اختارت وئام أن تترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

لماذا يمنح الفستان الأبيض مرتديه مظهرا راقيا؟

يمنح ارتداء فستان باللون الأبيض مرتديه مظهرا راقيا ونظيفا، كما إنه يعكس البساطة والفخامة في نفس الوقت.

يمكن تنسيق اللون الأبيض مع جميع الألوان بسهولة سواء القوية أو الهادئة، وأيضا يسهم يساعد في إظهار تصميم الملابس والخامات مثل الدانتيل أو التطريز بشكل واضح، وفقا لـ "kingdomofwhite".

