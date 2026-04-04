تألقت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت كارولين عزمي في أحدث ظهور لها؟

ظهرت كارولين بفستان طويل باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم ومزينا بأزرار ذهبية، أضفت لمسة من الأناقة على الفستان.

كيف أكملت كارولين إطلالتها من مكياج وتسريحة شعر؟

واعتمدت كارولين مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها مع التركيز على رسمة العيون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ما الإكسسوارات والحذاء الذي اختارته مع الفستان؟

نسقت مع الإطلالة كلاتش بنقشة "التايجر"، وحذاء أنيق باللون الأبيض.

وزينت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

لماذا يعتبر اللون الأبيض خيارا مثاليا لإطلالات أنيقة؟

وفقا لموقع "Make Your Image"، ارتداء الفستان الأبيض يمنحك إطلالة أنيقة تناسب جميع المناسبات، كما أن هذا اللون يبرز تفاصيل التصميم، ما يجعل اللوك فاخر وراقي.

إضافة إلى، يُسهل تنسيقه مع أي لون آخر، سواء في الإكسسوارات أو الأحذية.