إعلان

هاجر الشرنوبي بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

01:00 م 27/04/2026

هاجر الشرنوبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة هاجر الشرنوبي، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت هاجر الشرنوبي بين البليزر والتوب والبنطلون؟

ارتدت هاجر بليزر باللون الرصاصي ونسقت أسفله توب بقصة "الكب" باللون الرصاصي الداكن وبنطلون جينز باللون الأزق الفاتح.

ما مميزات المكياج الترابي الذي اعتمدته هاجر الشرنوبي؟

من الناحية الجمالية، اعتمدت هاجر مكياجا ترابيا، ركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني، ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ما دور الحذاء البرجندي في إكمال إطلالة هاجر الشرنوبي؟

نسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بكعب عالي باللون البرجندي.

هاجر الشرنوبي

ما الإكسسوارات التي اختارتها هاجر الشرنوبي مع إطلالتها؟

زينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من انسيال وحلق وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

كيف صففت هاجر الشرنوبي شعرها ليتماشى مع إطلالتها؟

اختارت هاجر أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

لماذا يعد اللون الرمادي من الألوان السهلة في التنسيق؟

اللون الرمادي يتماشى مع أغلب الألوان مثل الأبيض، الأسود، الأزرق، البيج، بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداؤه في العمل أو الاجتماعات الرسمية، وأيضا تنسيقه مع بنطلون جينز، كما فعلت الفنانة هاجر الشرنوبي، وفقا لموقع "instyle".

هاجر الشرنوبي

هاجر الشرنوبي إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحالف روسيا وإيران في مواجهة أمريكا.. ماذا يبحث عراقجي خلال لقائه المرتقب
شئون عربية و دولية

تحالف روسيا وإيران في مواجهة أمريكا.. ماذا يبحث عراقجي خلال لقائه المرتقب
بقرار حسام حسن.. غياب لاعبي الزمالك عن بداية معسكر المنتخب للمونديال
رياضة محلية

بقرار حسام حسن.. غياب لاعبي الزمالك عن بداية معسكر المنتخب للمونديال
"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
أخبار مصر

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
نصائح طبية

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
قائد مدفعية بحرب أكتوبر.. من هو اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء؟
أخبار مصر

قائد مدفعية بحرب أكتوبر.. من هو اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء