أطلت الفنانة هاجر الشرنوبي، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت هاجر الشرنوبي بين البليزر والتوب والبنطلون؟

ارتدت هاجر بليزر باللون الرصاصي ونسقت أسفله توب بقصة "الكب" باللون الرصاصي الداكن وبنطلون جينز باللون الأزق الفاتح.

ما مميزات المكياج الترابي الذي اعتمدته هاجر الشرنوبي؟

من الناحية الجمالية، اعتمدت هاجر مكياجا ترابيا، ركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني، ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ما دور الحذاء البرجندي في إكمال إطلالة هاجر الشرنوبي؟

نسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بكعب عالي باللون البرجندي.

ما الإكسسوارات التي اختارتها هاجر الشرنوبي مع إطلالتها؟

زينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من انسيال وحلق وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

كيف صففت هاجر الشرنوبي شعرها ليتماشى مع إطلالتها؟

اختارت هاجر أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

لماذا يعد اللون الرمادي من الألوان السهلة في التنسيق؟

اللون الرمادي يتماشى مع أغلب الألوان مثل الأبيض، الأسود، الأزرق، البيج، بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداؤه في العمل أو الاجتماعات الرسمية، وأيضا تنسيقه مع بنطلون جينز، كما فعلت الفنانة هاجر الشرنوبي، وفقا لموقع "instyle".

