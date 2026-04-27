كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" وجود مؤشرات تدل على خلاف بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية بشأن التعامل مع الوضع في لبنان.

وقالت الصحيفة العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد بقوة على حزب الله في لبنان، لكنّ مسؤولين كبارًا في الجيش أوضحوا أن قواعد الاشتباك لم يطرأ عليها أي تغيير فعلي.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد سلسلة حوادث، بعضها وقع يوم السبت الماضي، تضمنت إطلاق حزب الله طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه أراضٍ إسرائيلية ونحو قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار.

واقتصر بيان نتنياهو على تأكيد أنه وجّه الجيش لضرب أهداف تابعة لحزب الله بقوة.

وبعد نحو ساعتين ونصف، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات استهدفت مباني ذات استخدام عسكري تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان.

وأوضح مسؤولون في الجيش أن الضربة لم تكن استثنائية ولم تكن "قوية"، مشيرين إلى أنها نُفذت ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها، مع الحرص على العمل داخل جنوب لبنان وفي مناطق خالية من المدنيين.

وأكد مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن التعليمات الموجهة للجيش لم تتغير فعليًا، وأنه يواصل نشاطه كما كان، سواء ردًا على الحوادث أو لمنع وقوعها.

وأضافوا أن بيان نتنياهو جاء، بحسب وصفهم، لتخفيف الضغط الشعبي، كما رأوا أنه يهدف إلى نقل المسؤولية إلى الجيش وإظهاره وكأنه لا ينفذ المطلوب.

وأشاروا إلى أن العمليات تُنفذ وفق توجيهات المستوى السياسي، وضمن الإطار المرتبط بالإرشادات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بعد إعلانه وقف إطلاق النار في لبنان وتمديده لثلاثة أسابيع إضافية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى خلال الأسابيع الأخيرة التي تظهر فيها مؤشرات على تباين بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية بشأن العمليات في لبنان.

ففي مطلع هذا الشهر، قال ضابط كبير للصحفيين إن النشاط في لبنان لا يهدف إلى نزع سلاح حزب الله، ولن يحقق ذلك، وهو ما يتعارض مع التصريحات السياسية التي أوحت لسكان الشمال بأن الحملة لن تنتهي دون نتيجة حاسمة.