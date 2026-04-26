تألقت الفنانة درة بإطلالة كاجوال أنيقة شاركتها مع جمهورها عبر إنستجرام، حيث اعتمدت ستايل بسيط يجمع بين الراحة والعصرية.

كيف نسقت درة اللوك

ارتدت تيشرت أسود مع ليجن بنفس اللون، ما أضفى لمسة ناعمة ومتماسكة على اللوك، بينما جاء البلطو الصيفي باللون البيج ليكسر حدة الأسود ويضيف توازنًا بصريًا هادئًا وأنيقًا.

هل الإطلالة مميزة

جاءت الإطلالة عملية بامتياز تعكس أسلوب درة الهادئ في اختيار أزيائها، مع لمسة موضة واضحة تعتمد على البساطة الراقية.



كما عزز التنسيق بين الألوان الطابع المينيمال العصري، الذي يبرز جمال التفاصيل دون مبالغة، ليظهر اللوك في صورة أنيقة ومريحة في الوقت نفسه.

