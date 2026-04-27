تألقت الفنانة دعاء حكم، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة دعاء حكم باللون الأسود؟

ظهرت دعاء بـ توب رياضي "كت" باللون الأسود ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

ما نوع المكياج الذي اعتمدته دعاء حكم في أحدث ظهور؟

اعتمدت دعاء مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود التي تتناسب مع لون بشرتها.

كيف صففت دعاء حكم شعرها ليتماشى مع إطلالتها؟

اختارت دعاء أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

ما أبرز الإكسسوارات التي أكملت بها دعاء حكم إطلالتها؟

زينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من انسيال وسلسلة وخاتم.

لماذا يرتبط اللون الأسود دائما بالفخامة والبساطة؟

وفقا لـ "فوج"، اللون الأسود يرتبط دائما بالفخامة والبساطة، ما يجعله مناسبا لمختلف المناسبات، كما إنه يساعد على الظهور بجسم أكثر تناسق ونحافة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمجه بسهولة مع أي لون آخر، كما إنه يصلح للإطلالات النهارية والمسائية.

