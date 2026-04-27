أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الاعتداءات الإيرانية التي تستهدفها ودول المنطقة لا تقتصر آثارها على زعزعة الأمن والاستقرار فحسب بل تمتد لتقويض فرص الابتكار العالمي وإضعاف منظومة التعاون الدولي القائمة على الثقة وتبادل المعرفة.

تحذيرات إماراتية من التهديدات الإقليمية

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير جمال المشرخ المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الدورة الاستثنائية لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الإثنين.

تأثير الاعتداءات على النماذج التنموية

أوضح المشرخ، أن هذه الهجمات تهدد بشكل مباشر النماذج التنموية القائمة على الانفتاح والابتكار وفي مقدمتها نموذج "دولة الإمارات"، مشيرا إلى أن تقويض الاستقرار الإقليمي ينعكس سلبا على تدفقات الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، كما يحد من فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والإبداع

ويُضعف الثقة الدولية التي تُعد حجر الزاوية لحماية الملكية الفكرية وتمكين الاقتصادات القائمة على المعرفة.

التزام بتعزيز منظومة الابتكار

شدد البيان، على مواصلة دولة الإمارات التزامها بتعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم المبتكرين وتطوير بيئة محفزة للإبداع بالتوازي مع جهودها الرامية لحماية الاستقرار وترسيخ الأمن.

وجددت الدولة الإماراتية تأكيدها على أهمية العمل متعدد الأطراف وتشجيع الحوار البناء وتغليب الحلول السلمية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الازدهار للجميع في ظل الشراكة الراسخة مع منظمة الويبو لدفع جهود التنمية المستدامة.

سياق الهجمات والخرق الدولي

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب تعرّض دول الخليج العربية والأردن لهجمات من إيران بعد قيام إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات عليها في 28 فبراير الماضي، وهي الاعتداءات التي ألحقت أضرارا بمنشآت حيوية وبنية تحتية في المنطقة.