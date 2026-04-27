مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

أيمن الشريعي يكشف لمصراوي كواليس توجيه الشكر للجهاز الإداري لفريق إنبي

كتب : محمد عمارة

01:02 م 27/04/2026

أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي انبي، كواليس توجيه الشكر للجهاز الإداري للفريق الأول بالنادي، قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الخامسة مساءً اليوم الإثنين.

تصريحات أيمن الشريعي:

وقال الشريعي في تصريحات لمصراوي: وجهت الشكر للجهاز الإداري بالكامل، لأنهم أخلوا بالقواعد التنظيمية للنادي وهي الأهم بالنسبة لي.

وأضاف بشأن ما إذا كان القرار يؤثر على مباراة ناديه اليوم أمام الزمالك، قال الشريعي: مباراة كرة؟ الأهم لي سيستم النادي.

وردا على ما رددته بعض الجماهير بأن القرار لن ينفذ أو أنه جزءا من خطة خداع قبل مباراة الزمالك، قال الشريعي: "الناس مش هتقعد على الدكة في المباراة.. فين الخداع؟!".

