يلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدًا، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر المشيخة.

وقال مصدر مطلع، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير درجات مالية لتعيين أوائل الكليات بجامعة الأزهر، بعد تقديم العديد من طلبات الإحاطة من برلمانيين خلال الفترة الأيام الماضية، وكذلك تعيين مدرسين لسد العجز بالمعاهد الأزهرية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن تعيين أوائل كليات جامعة الأزهر هو أحد الموضوعات التي تؤرق قيادات الأزهر الشريف، خاصة وأن آخر دفعة تم تعيينها معيدين بالجامعة هي 2015، خاصة وأن الكثير من الأوائل تقدموا باستغاثات عاجلة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

ونوه المصدر، إلى أنه تم حصر عدد المعيدين المطلوب بكليات جامعة الأزهر وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتوفير الدرجات اللازمة لذلك.

بيان جامعة الأزهر بشأن تعيين الأوائل

كانت جامعة الأزهر، أعلنت أنها لا تدّخر جهدًا في مخاطبة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل توفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2016م وحتى عام 2024م، معربةً عن ثقتها الكاملة في المسؤولين الذين يساندون الجامعة ويدعمونها للقيام برسالتها التعليمية والعلمية.

وأكدت الجامعة، وجودَ لجنةٍ دائمةٍ مشتركةٍ بينها وبين الجهاز المركزي، انتهت من حصر ورفع احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030م، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، وذلك في انتظار ما سيعلنه الجهاز المركزي قريبًا من إجراءات في هذا الشأن.