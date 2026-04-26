تألقت نانسي عجرم بإطلالة لافتة تمزج بين الجرأة والفخامة، وجاء ذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

حيث اختارت جمبسوت باللون الفضي المرصّع بتفاصيل براقة ونقوش دقيقة عكست روح العصرية مع لمسة ملكية.

جاء التصميم ضيقًا من الأعلى ليبرز القوام، بينما انسدل البنطال بقصّة واسعة أضفت حركة وأناقة على اللوك.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع خصلات منسدلة حول الوجه، إلى جانب مكياج ناعم ركّز على العيون، ما منحها حضورًا جذابًا ومتوازنًا.

ما دلالة هذا اللوك؟

بحسب موقع "Vogue " يعكس هذا الستايل مزيجًا من القوة الأنثوية والثقة العالية بالنفس، مع لمسة فخامة واضحة.

فاللون الفضي في الأزياء يُرمز عادةً إلى العصرية، والجرأة الهادئة، والحضور اللافت، بينما تصميم الجمبسوت الضيق من الأعلى مع الأرجل الواسعة يعبّر عن توازن بين إبراز القوام وإضفاء حرية وحركة وأناقة في الوقت نفسه.



