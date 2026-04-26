تألقت الفنانة جوري بكر بإطلالة أنثوية جريئة خطفت الأنظار عبر حسابها على إنستجرام، حيث اختارت فستانًا أحمر من خامة الشمواه.

وجاء الفستان بتصميم كب أبرز ملامح الأنوثة والقوام بشكل أنيق ومميز.

جاء اللون الأحمر ليعكس القوة والجاذبية، بينما أضفى القماش الفاخر لمسة من الرقي والفخامة على اللوك.

كيف بدت تفاصيل الفستان؟

اختارت جوري فستانًا بتصميم بسيط من الأعلى مع لمسة ناعمة تبرز الكتفين، ما منح الإطلالة توازنًا بين الجرأة والأناقة دون مبالغة.

هل الشعر المنسدل كان جزءًا من قوة الإطلالة؟

جاء شعرها الأسود الطويل منسدلًا بانسيابية ليعزز الطابع الأنثوي ويضيف لمسة طبيعية ناعمة كسرت حدة الفستان الأحمر الجريء.

كيف اكتمل اللوك بالمكياج؟

اعتمدت مكياجًا قويًا بدرجات النيود مع عيون سموكي بارزة، ما منحها نظرة عميقة وجذابة عززت من حضورها أمام الكاميرا.

ما دور المجوهرات في الإطلالة؟

اختارت عقدًا ضخمًا مع حلق وأسورة بتصميم فاخر، ما أضفى لمسة ملكية على اللوك وحوّله لإطلالة متكاملة بين الجرأة والفخامة.

