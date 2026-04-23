شاركت المطربة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية تجمع بين الجرأة والبساطة في آن واحد، وسط أجواء طبيعية أنيقة بجانب حمام السباحة.

ستايل جلد جريء بلمسة عصرية



اعتمدت نانسي قطعة أساسية لافتة، وهي جيليه جلد باللون الأسود بتصميم واسع بدون أكمام، ليمنح الإطلالة طابعًا قويًا ومختلفًا، حيث يُعد الجلد من القطع التي تضيف لمسة إيدجي جذابة وتبرز الشخصية القوية في الموضة



ما سر البساطة الأنيقة

نسّقت الجيليه مع بنطلون جينز فاتح بقصة مستقيمة، وهو اختيار ذكي يوازن بين قوة الجلد ونعومة الدنيم، خاصة أن الجينز يُعتبر الخيار المثالي لتهدئة حدة القطع الجريئة مثل الجلد.



ما الإكسسوارات العصرية التي أكملت بها اللوك

اختارت نانسي نظارة شمسية كبيرة بإطار عصري، أضفت لمسة من الغموض والجاذبية، مع حذاء بكعب متوسط بتصميم أنيق يجمع بين الأبيض والأسود، ما عزز الطابع الكاجوال شيك للإطلالة.

ما تسريحة الشعر



جاء الشعر منسدلًا بطريقة طبيعية مع لمسة بسيطة، ما أضفى توازنًا على الإطلالة الجريئة، ليظهر اللوك بشكل متكامل يجمع بين القوة والأنوثة.

ما دلالة الإطلالة في عالم الموضة



تعكس هذه الإطلالة اتجاه الكاجوال الفاخر، حيث يتم دمج القطع القوية مثل الجلد مع عناصر بسيطة كالجينز، وهو ترند بارز على إنستجرام يمنح المرأة إطلالة عصرية مريحة دون التخلي عن الأناقة.

