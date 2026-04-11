تألقت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا بإطلالة محتشمة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل العباءة التي ظهرت بها بسنت أبو باشا؟

ظهرت بسنت بإطلالة أنيقة مرتدية عباءة باللون البيبي بلو، مصنوعة من خامة الساتان اللامعة، وجاءت بتصميم واسع وانسيابي منحها مظهرا ناعما ومميزا.

ماذا ارتدت أسفل العباءة؟

ونسقت أسفل العباءة فستانا طويلا باللون الأبيض، بتصميم بسيط وانسيابي ينسجم مع قوامها، ليمنح الإطلالة لمسة من الرقي والأناقة معا.

كيف جاء اللوك من ناحية المكياج والشعر؟

اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع إطلالتها مع التركيز على رسمة العيون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا، ووضعت على رأسها حجاب رأس بنفس لون العباءة.

ما الإكسسوارات التي اختارتها؟

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد ونظارة شمسية باللون الأسود، إضافة إلى حلق، وعدة أساور.

لماذا تعد العباءة من أكثر الإطلالات أناقة؟

وفقا لموقع "medium"، العباءة من أكثر الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والاحتشام معا، حيث تمنح المرأة مظهرا راقيا يناسب مختلف المناسبات، كما تتميز بسهولة تنسيقها مع الإكسسوارات المتنوعة.

ومن أبرز مميزاتها أيضا أنها توفر راحة كبيرة أثناء الارتداء، بفضل قصاتها الواسعة وخاماتها الخفيفة، إضافة إلى أنها تضفي لمسة أنثوية هادئة وأنيقة دون الحاجة إلى المبالغة في الإطلالة.