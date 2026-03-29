لقاء الخميسي تتألق بأسلوب كاجوال راقٍ.. ماذا ارتدت؟

كتب : نرمين ضيف الله

09:27 م 29/03/2026 تعديل في 09:27 م

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث اختارت إطلالة كاجوال أنيقة ومريحة تجمع بين البساطة والرقي.

ما تفاصيل إطلالة الفنانة لقاء الخميسي؟

ارتدت لقاء بنطلون جينز كلاسيكي، مع شميز أزرق مخطط، وتركت شعرها منسدلًا بشكل انسيابي، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها بشكل طبيعي دون مبالغة.

ما معنى الشميز المخطط في عالم الموضة؟

يُعتبر الشميز المخطط قطعة أساسية في أي خزانة عصرية، وفقًا لمجلة Vogue.

كما أن هذا النوع يعطي مظهر متناغم، مما يجعل الجسم يبدو أطول وأكثر نحافة.

والتوازن بين الرسمية والكاجوال، حيث يمكن ارتداؤه في العمل أو في إطلالات النهار غير الرسمية.

كما تعكس الذوق العصري الكلاسيكي، فهي تجمع بين الراحة والأناقة دون الحاجة إلى تكلف.

لماذا إطلالتها مميزة؟

تبرز إطلالة لقاء الخميسي كيفية المزج بين القطع اليومية والكلاسيكية، الجينز يعطي شعورًا بالراحة، بينما الشميز المخطط يرفع مستوى الأناقة.

والمكياج الناعم والشعر المنسدل أكملا مظهرًا متكاملًا يناسب المناسبات النهارية والخروجات غير الرسمية.

اقرأ أيضا:

ألفت عمر بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

بـ الأوف شولدر.. وئام مجدي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

لقاء الخميسي موضة لوك صيفي إطلالة كاجوال

فيديو قد يعجبك



رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء