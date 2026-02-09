إلهام عبد البديع بلوك كاجوال.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

تألقت الفنانة إلهام عبد البديع بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت إلهام بـ توب باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأسود الفاتح.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء توب باللون الأبيض يعطي إحساسا بالانتعاش، كما أنه يتماشى مع البناطيل الجينز باللون الأسود والألوان الزاهية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت إلهام شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال البسيطة.

ونسقت نانسي مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمسية باللون البينك.