نادين نجيم بلوك جريء.. إليك تفاصيل الإطلالة

كتب : شيماء مرسي

06:24 م 09/02/2026
أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت نادين بفستان قصير باللون الأسود "كت" مصنوع من الحرير ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه شراب طويل شفاف بنفس اللون، من تصميم "Dolce&Gabbana.

واعتمدت نادين مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "danikamel".

وتركت نادين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع فستانها الجريء، بواسطة مصفف الشعر "P I E R R E K A S S".

ونسقت نانسي مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود

وزينت إطلالتها بإكسسوارت مكونة من سلسلة وخاتم وساعة يد وحلق.

نادين نجيم اطلالة نادين نجيم فستان نادين نجيم

