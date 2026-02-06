"لوك مختلف".. أمينة خليل تتألق بإطلالة بني هادئة وعصرية

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها، لتطل بلوك عصري وهادئ.

لوك أمينة خليل

وظهرت أمينة بفستان طويل بلون بني ناعم، دون أي نقوشات أو تطريزات، مزود بأكمام مكشوفة، ما منح الإطلالة بساطة متقنة وأسلوبا أنيقا يتناسب مع النهار والمناسبات الكاجوال.

وأكملت اللوك بحذاء مسطح صيفي وحقيبة يد كروس باللون الهافان، مع مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي أضفت لمسة متكاملة على الإطلالة، مع الحفاظ على راحة الحركة.

تسريحة الشعر والمكياج

اختارت أمينة تسريحة شعر بسيطة ومكياجا هادئا يعتمد على ألوان ناعمة ومتناسقة مع لون الفستان، ما أعطى اللوك جاذبية طبيعية ومتوازنة.

وفقا لـ "gallucks"، يمنح اللون البني في الملابس إطلالة دافئة وهادئة، كما يرتبط بالبساطة والأناقة الكلاسيكية، ويعد خيارا عمليا يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بألوان متعددة، ما يجعل اللوك متكاملا وسهل الاستعمال في الحياة اليومية.