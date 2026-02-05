الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

دعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جميع الحجاج السياحيين إلى الإسراع في استخراج شهادة الاستطاعة الصحية استعدادًا لموسم الحج لعام 1447هـ، مؤكدة أن الشهادة تمثل شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرة الحج السياحي عبر منصة "نسك" الإلكترونية.

وأوضحت "الغرفة" أن آخر موعد لاستصدار الشهادة هو 7 فبراير 2026، مطالبة الشركات بمراجعة بيانات الحجاج والتأكد من صحة شهاداتهم لتجنب أي تأخير في إجراءات السفر.

وأكدت ضرورة تصنيف نتائج شهادات الاستطاعة الصحية للحجاج إلى 3 فئات: (لائق - غير لائق - غير محدد)، وإخطار أي حاج غير لائق صحيًا واستبداله قبل انتهاء فترة التصعيد، حفاظًا على سلامة الحجاج وسير الإجراءات بشكل منتظم.

وحذرت الغرفة، الشركات من أي تقصير في الالتزام بتعليمات وزارة السياحة والمنصة الإلكترونية "نسك"، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تنظيم موسم الحج بأعلى مستويات الانضباط والجودة، وضمان تقديم خدمات آمنة لجميع الحجاج.

ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟

أوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيان سابق، أن شهادة الاستطاعة الصحية هي وثيقة رسمية صادرة عن مستشفيات معتمدة، تثبت قدرة الحاج الصحية على أداء مناسك الحج بأمان.

وتشمل الشهادة عادة نتائج الفحوصات الطبية الأساسية مثل: ضغط الدم والقلب والرئة، وتحليل دم شامل، إضافة إلى تقييم اللياقة البدنية العامة، وقد تتضمن اختبارات إضافية حسب العمر أو التاريخ المرضي للحاج، ويتم اعتماد الشهادة رسميًا من المستشفى المعتمد قبل رفعها على منصة "نسك".

خطوات استخراج شهادة الاستطاعة الصحية 2026

تشمل خطوات الحصول على الشهادة عدة مراحل تبدأ باختيار المستشفى المعتمد الأقرب للحاج، ثم حجز موعد الفحص الطبي مبكرًا لتفادي التأخير، وتحضير المستندات المطلوبة مثل: بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وأي تقارير طبية سابقة للحالات المزمنة.

ويتم بعد ذلك، إجراء الفحوصات الطبية الأساسية، والتي قد تشمل: قياس ضغط الدم ونبض القلب، تحليل الدم والبول، فحص وظائف الرئة والقلب، وتقييم القدرة البدنية على المشي وصعود ونزول السلالم، بالإضافة إلى اختبارات إضافية لكبار السن أو الحالات المزمنة.

وتصدر الشهادة رسميًا ويتم ختمها من قبل المستشفى، بعد اجتياز جميع الفحوصات، لتكون جاهزة للرفع على منصة "نسك" الإلكترونية كخطوة نهائية لإصدار التأشيرة.

المستشفيات المعتمدة وشروط الحصول على الشهادة

توفر وزارة الصحة المصرية قائمة شاملة بالمستشفيات المعتمدة في جميع المحافظات لإجراء الفحوصات وفق أعلى المعايير الطبية.

ويمكن الوصول للقائمة عبر بوابة الإدارة المركزية لشركات السياحة من خلال خدمة "جهات فحص طبي للحج"، مع اختيار المحافظة لمعرفة المستشفيات المتاحة ومواعيد العمل.

ويشترط للحصول على الشهادة أن يكون الحاج بصحة جيدة جسديًا ونفسيًا، اجتياز جميع الفحوصات الطبية، عدم وجود أمراض مزمنة تمنع أداء المناسك، الالتزام بتعليمات المستشفى، واعتماد الشهادة من المستشفى ورفعها على منصة "نسك".

