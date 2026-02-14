إعلان

كالأميرات.. يارا بفستان ساحر- كيف نسقته؟

كتب : أسماء مرسي

03:51 م 14/02/2026
تألقت المطربة يارا بإطلالة راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت يارا فستانا طويلا باللون البرجندي، صُمم من قماش المخمل، ما منحها مظهرا أنيقا وجذابا.

وجاء التصميم بقصة الكب، مع حزام يحدد منطقة الخصر، بينما ينسدل الفستان منفوش من الأسفل، ليضفي عليها مظهرا كالأميرات.

ونسقت مع اللوك قفازات بنفس لون وخامة الفستان، ما منحها طابعا كلاسيكيا مُلفتا.

الفستان من دار الأزياء "maison7dubai"، والإطلالة تنسيق مصممة الأزياء نور فتح الله.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ما ساعدها على إبراز ملامح وجهها بأسلوب أنيق بواسطة المصفف أنتوني بركات.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة من دار "سمرة" للمجوهرات.

