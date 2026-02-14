أناقة الأسود الملكي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها

قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جذابة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت سيرين فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بقصة ضيقة أبرزت قوامها، وبتصميم "حورية البحر" الذي أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية جذابة.

كما تميز الفستان بياقة عالية، أضفت لمسة من الفخامة والرقي على الإطلالة، ما منحها حضورا لافتا.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني أنطوان القارح.

ونسقت مع اللوك قفازات يد بنفس لون الفستان.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بانسيابية على الكتفين من تنفيذ المصفف ronyjibrine.

ووضعت مكياج بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها، أضفى لمسة ناعمة من تنفيذ خبيرة التجميل زينة إبراهيم.