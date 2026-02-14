ندى كوسا تتألق بلوك غير تقليدي في أحدث ظهور لها

تألقت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا بإطلالة غير تقليدية، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها.

ارتدت ندى فستانا باللون الأحمر الناري، تميز بقصة ضيقة على الجسم وياقة عالية، ما ساعدها على إبراز قوامها بشكل جذاب.

كما نسقت معه عقد رقبة ضخم مكون من حلقات دائرية حمراء متراصة، ما منح الإطلالة طابعا مُلفتا.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر مرفوعة.

ونسقت مع اللوك نظارة شمسية حمراء، بينما أكملت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق لإكمال اللوك.

ودائما ما تخطف ملكة جمال لبنان دائما الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل إطلالاتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة والتصميمات الجريئة واللامعة.