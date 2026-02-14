إعلان

الأسود يليق بها.. يمنى خوري بفستان جذاب

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 14/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري (4)
  • عرض 4 صورة
    عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري (3)
  • عرض 4 صورة
    عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري (2)

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري بلوك جذاب، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ظهرت يمنى مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم، ومزينا بأزرار ذهبية من الأمام.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.

تحرص عارضة الأزياء اللبنانية على لفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها دائما أحدث إطلالتها التي تجمع بين الأناقة والجرأة.

عارضة الأزياء يمنى خوري إطلالة يمنى خوري يمنى خوري بفستان جذاب يمنى خوري على إنستجرام

