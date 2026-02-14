إعلان

خطفت الأنظار بالأحمر الناري.. نسرين طافش بإطلالة ساحرة

كتب : أسماء مرسي

02:38 م 14/02/2026
    الفنانة نسرين طافش (1)
    الفنانة نسرين طافش (4)
    الفنانة نسرين طافش (6)
    الفنانة نسرين طافش (3)
    الفنانة نسرين طافش (2)

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نسرين مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، مزين بصيحة "الأوف شولدر" التي أضفت لمسة جذابة على الإطلالة.

الفستان مصنوع من خامة المخمل، مع تصميم محدد عند منطقة الخصر أبرز قوامها بشكل أنيق، ما جعل إطلالتها تلفت الأنظار.

الإطلالة من توقيع مصممة الأزياء نور فتح الله.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق بنفس اللون.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة وقلادة.

وفقا لموقع "verywellmind"، يمنح ارتداء اللون الأحمر الناري مرتديه شعورا بالثقة بالنفس، كما أنه من الألوان التي تجذب الأنظار، ويضيف أيضا لمسة من الأنوثة والجاذبية، كما يبرز تفاصيل الإطلالة بشكل ملفت، خاصة عند تنسيقه مع خامات فاخرة مثل المخمل، كما اختارت نسرين في ظهورها الأخير.

الفنانة نسرين طافش إطلالة نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام نسرين طافش بالأحمر الناري

