أناقة بلا مجهود.. تارا عماد تخطف الأنظار بمكياج ناعم

شيماء مرسي

04:03 م 10/02/2026
    الفنانة تارا عماد (2)

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أطلت تارا بـ توب "كت" باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

وبحسب "kingdomofwhite"، ارتداء توب باللون الأبيض يعطي إحساسا بالرقي بدون مجهود، ويعطي إشراقة للوجه خصوصا في النهار.

واعتمدت تارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت تارا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.

