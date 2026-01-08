ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت نانسي، مرتدية بنطلون جينز واسع الساق، باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب أبيض بياقة مربعة.

واعتمدت مكياجا هاديء بدرجات النيود، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج، وتركت نانسي خصلات شعرها المموج منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأخضر.

وفقاً لمجلة (Vogue)، فإن البنطلون الجينز الواسع الساق من أحد أبرز صيحات الموضة السائدة والمستمرة في عام 2025.

كما يدل على الأناقة والراحة، وأيضًا يمثل الجينز الواسع ابتعاداً عن صيحات الجينز الضيق التي سادت لسنوات، مقدماً خياراً أكثر راحة وعصرية.

ويتميز هذا النمط بقدرته على موازنة شكل الجسم وإضفاء مظهر رشيق، حيث يساعد على تحديد الخصر وإطالة الساقين بصرياً.