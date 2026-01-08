إعلان

نانسي عجرم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

04:08 م 08/01/2026 تعديل في 04:11 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم من العرض الخاص للفيلم الكارتوني بطل الدلافين (2)
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم بإطلالة كاجوال أنيقة… هكذا نسّقت لوكها
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم بإطلالة كاجوال أنيقة… هكذا نسّقت لوكها
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم تعتمد الستايل الكاجوال بلمسة عصرية
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم تعتمد الستايل الكاجوال بلمسة عصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت نانسي، مرتدية بنطلون جينز واسع الساق، باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب أبيض بياقة مربعة.

واعتمدت مكياجا هاديء بدرجات النيود، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج، وتركت نانسي خصلات شعرها المموج منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأخضر.

وفقاً لمجلة (Vogue)، فإن البنطلون الجينز الواسع الساق من أحد أبرز صيحات الموضة السائدة والمستمرة في عام 2025.

كما يدل على الأناقة والراحة، وأيضًا يمثل الجينز الواسع ابتعاداً عن صيحات الجينز الضيق التي سادت لسنوات، مقدماً خياراً أكثر راحة وعصرية.

ويتميز هذا النمط بقدرته على موازنة شكل الجسم وإضفاء مظهر رشيق، حيث يساعد على تحديد الخصر وإطالة الساقين بصرياً.

بلوك كاجوال أنيق موضة نانسي عجرم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
تأخر الزواج رغم الالتزام بالصلاة والدعاء.. ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

تأخر الزواج رغم الالتزام بالصلاة والدعاء.. ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
زووم

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل
"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
زووم

"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية