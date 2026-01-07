ظهرت بيرلا حرب، ملكة جمال لبنان 2025، بإطلالة جريئة خلال عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت بيرلا فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأحمر الناري، من خامة المخمل، مع فتحة عند منطقة الصدر وتفصيل مزين بوردة كبيرة عند الكتف، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الجرأة والأناقة معا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ما منح وجهها نضارة وإشراقة متناسقة مع لون الفستان.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

دائما ما تعتاد ملكة جمال لبنان على لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، بين الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال.

