الخارجية الفلسطينية تدعو لوقف إرهاب المستعمرين

(أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إحراق المستعمرين الإسرائيليين مسجد أبو بكر الصديق الواقع في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث أقدمت مليشيا من المستعمرين على إضرام النار عند مدخل المسجد باستخدام مواد سريعة الاشتعال، إضافة لخطّ شعارات عنصرية معادية على جدرانه، في جريمة جديدة واستفزاز متعمّدٍ للشعب الفلسطيني وعموم الأمتين العربية والإسلامية، واعتداء على حرمة دور العبادة خلال شهر رمضان الفضيل، في انتهاكٍ صارخٍ لكافة الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية.

وحمّلت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها، مؤكدةً أن توفير الحماية للمستعمرين، وتغذيتهم بالسلاح، ومحاولات تصوير حرب الإبادة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أنها حرب دينية، وتغذية الأفكار المتطرفة على أساس ديني، إنما تندرج في إطار المشروع الاستعماري الإحلالي للاحتلال، وتشجّعهم على التمادي في اعتداءاتهم التي تستهدف دور العبادة، وتسعى إلى إرهاب المواطنين الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري من أرضهم.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وملزمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولدور العبادة والمقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باعتبارها جزءاً من سياسة منظمة تستهدف الشعب الفلسطيني وتراثه الديني والحضاري.

وأكدت أن دولة فلسطين ستواصل تحركها السياسي والقانوني والدبلوماسي في جميع المحافل الدولية، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، استناداً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.