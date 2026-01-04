تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش الدرب الأحمر" لـ 5 أبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025، جنايات الدرب الأحمر، المعروفة بـ"داعش الدرب الأحمر" لجلسة 5 أبريل لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وجه للمتهم الثالث حيازة سلاح تقليدي خنجر.

