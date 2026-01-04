جبنا كأس العالم القاهرة.. محمد رمضان يوجه رسالة دعم للمنتخب المصري (فيديو)
كتب : سهيلة أسامة
محمد رمضان
وجه الفنان محمد رمضان رسالة دعم للمنتخب المصري، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلاله أمام كأس العالم.
وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "جبنا كأس العالم القاهرة وهيفضل معانا ٣ أيام، ويارب ارزقنا بالمنتخب اللي يخليه في مصر على طول".
ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي يوم 5 يناير المقبل في استاد القاهرة الدولي، بعد غياب دام 6 سنوات عن إقامة الحفلات في القاهرة.
وكان رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان Beep Beep عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
