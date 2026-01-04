إعلان

جبنا كأس العالم القاهرة.. محمد رمضان يوجه رسالة دعم للمنتخب المصري (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

06:39 م 04/01/2026

محمد رمضان

وجه الفنان محمد رمضان رسالة دعم للمنتخب المصري، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلاله أمام كأس العالم.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "جبنا كأس العالم القاهرة وهيفضل معانا ٣ أيام، ويارب ارزقنا بالمنتخب اللي يخليه في مصر على طول".

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي يوم 5 يناير المقبل في استاد القاهرة الدولي، بعد غياب دام 6 سنوات عن إقامة الحفلات في القاهرة.

وكان رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان Beep Beep عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

