وجه الفنان محمد رمضان رسالة دعم للمنتخب المصري، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلاله أمام كأس العالم.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "جبنا كأس العالم القاهرة وهيفضل معانا ٣ أيام، ويارب ارزقنا بالمنتخب اللي يخليه في مصر على طول".

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي يوم 5 يناير المقبل في استاد القاهرة الدولي، بعد غياب دام 6 سنوات عن إقامة الحفلات في القاهرة.

وكان رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان Beep Beep عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

