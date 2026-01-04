إعلان

لقاء الخميسي بفستان أنيق.. ما سر ارتدائها اللون الأبيض؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:57 م 04/01/2026 تعديل في 06:57 م
ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة بيضاء راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت لقاء الخميسي مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، بأكمام منتفخة، مزيناً بتطريزات براقة وملونة على الأكتاف والصدر، ونسقت معه تنوره بلون اللافندر الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، ورسمت عيون سموكي، واختارت أن تترك شعرها مرفوع لأعلى،

و بحسب مجلة "Adobe"، يعتبر اللون الأبيض من الألوان الأساسية وسيدة الألوان في عالم الموضة، تدل على النقاء والبراءة، ويمثل الأبيض البساطة والنظافة.

لقاء الخميسي سر ارتدائها اللون الأبيض لقاء الخميسي بفستان أبيض

