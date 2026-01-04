شاركت الفنانة يارا السكري، عدة صور بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت يارا بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت توب أسود بلا أكمام ونسقت اللوك مع قصة شعرها المموج (الكيرلي) مما منحها مظهراً أنيق.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات اللون الروز الناعم، مع التركيز على رسمة العيون الخضراء الواسعة بالمسكرا.

ووفق "Harper's Bazaar"، فإن الشعر الكيرلي في عالم الموضة يدل على قبول الجمال الطبيعي، وتساهم في تغيير مفاهيم الجمال التقليدية وتشجع النساء على تقبل طبيعة شعرهن.

والشعر الكيرلي يرمز للتعبير عن الذات والتمرد على المعايير القديمة.