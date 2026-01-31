إعلان

يسرا تخطف الأنظار بلوك شتوي مميز.. كيف نسقته؟

كتب : مصراوي

05:41 م 31/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة يسرا، بإطلالة أنيقة ولافتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت يسرا بدلة باللون البنفسجي الفاتح جاءت بتصميم مميز بـ"الكرانيش" عند منطقتي الرقبة والصدر، ما أضفى لمسة أنثوية راقية على اللوك، ونسقت معها بالطو طويل باللون الأبيض مصنوع من الفرو.

والإطلالة من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية العالمية ألبيرتا فيريتي، أما تنسيق الإطلالة بواسطة مصممة الأزياء مايسة محمد عزب، بالتعاون مع سحر عزب.

اعتمدت يسرا مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها من تنفيذ خبيرة التجميل دينا حلمي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون البيج من دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "فندي"، بالإضافة إلى كلاتش فضي لامع من العلامة التجارية "lalingilondon"، ما أضفى لمسة من الرقي والأناقة.

كما أكملت إطلالتها باختيار مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة من علامة "MY DIAMOND JEWELLERY HOUSE".

يسرا

