"أناقة اللون الأسود".. إلهام شاهين بفستان جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الأسود مصنوعا من خامة المخمل، تميز بتفاصيل من الدانتيل عند منطقة الصدر، وجاء التصميم بقصة انسيابية ناعمة تبرز جمال القوام.

ونسقت مع الفستان "شال" مصنوعا من الفرو باللون الرصاصي، أضفى لمسة فخامة وأناقة على اللوك.

اعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حقيبة باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من عقد، وحلق، وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "Make Your Image"، يساعد اللون الأسود على إبراز تفاصيل وتصميم الفستان بشكل أوضح، ويتميز بقدرته على إظهار القوام بشكل متناسق وأكثر نحافة.

ومن فوائده أيضا أنه مناسب لجميع ألوان البشرة ويبرز جمالها بشكل ناعم، إضافة إلى سهولة تنسيقه مع مختلف أنواع الأحذية والحقائب.