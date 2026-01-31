حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، من تناول مكملات الحديد بشكل عشوائي ودون إشراف طبي، مؤكدًا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون دائمًا في فهم السبب الجذري لنقص الحديد وليس مجرد تعويضه كيميائيًا.

وأضاف نزيه، خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن مشكلة "مخزون الحديد" المنخفض قد لا تكون مرتبطة دائمًا بفقر الدم التقليدي، مشيرًا إلى أن المكملات الغذائية وحدها قد لا تحل المشكلة إذا كان مصدرها نظامًا غذائيًا غير متوازن أو مرضًا دمويًا كامنًا.

وأوضح الاستشاري أن امتصاص الحديد في الجسم يعتمد على وجود ڤيتامينات مساعدة أساسية مثل B9 (حمض الفوليك) وB12، مؤكدًا أن التغذية المتوازنة تظل الحل الأمثل، حيث أن تناول الكبدة على سبيل المثال يزود الجسم بـ الحديد والبروتين والزنك بالإضافة إلى ڤيتامينات B3 وB9 وB12 معًا بشكل طبيعي.

وأشار نزيه إلى أن الإفراط في تناول مكملات الحديد دون حاجة حقيقية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها زيادة خطر تكون الجلطات الدموية أو حدوث اضطرابات في وظيفة نخاع العظم، مؤكدًا على ضرورة إجراء تحاليل دم دورية قبل وأثناء تناول أي مكمل.

وشدد على أهمية الرجوع إلى طبيب متخصص في أمراض الدم لتحديد الجرعة الدقيقة والمناسبة، والتحقق من عدم وجود أي حالات مرضية قد تتفاقم بسبب زيادة الحديد في الجسم.

وأكد نزيه على أولوية المصادر الطبيعية للحديد مثل اللحوم الحمراء والخضروات الورقية والكبدة، مع تجنب الاعتماد المفرط على المكملات الصناعية، لافتًا إلى أن إضافة مواد مثل العسل الطبيعي للنظام الغذائي يمكن أن تدعم الصحة العامة بشكل آمن وفعال.