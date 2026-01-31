بقصة "حورية البحر".. درة تخطف الأنظار بفستان أسود ملكي

الأبيض يليق بها.. معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة درة بلوك ملكي خطف الأنظار، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت درة فستانا طويلا باللون الأسود، يتميز بقصة الكب مصنوع من المخمل، والجزء العلوي من الفستان يحدد القوام بشكل أنيق، فيما ينسدل أسفل الخصر بقصة "حورية البحر"، مع تصميم بارز لـ وردة كبيرة عند منطقة الخصر.

أما اللمسة الأبرز في الإطلالة، القفازات الشفافة السوداء المطرزة بالخرز، التي أضفت على المظهر لمسة من الفخامة والرقي.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني أنطوان قارح.

اعتمدت درة مكياجا ناعما من ألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل منى جمال.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل "ويفي" بواسطة المصفف هيثم دهب.

زُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق من العلامة التجارية "Michael Oro".