اللواء سمير فرج يستبعد الحرب مع إيران ويحلل أهداف الضغط الأمريكي

كتب : حسن مرسي

07:26 م 31/01/2026

اللواء سمير فرج

أوضح اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أبعاد المواجهة الأمريكية الإيرانية ومستقبل الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد اللواء فرج، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، على دور الدبلوماسية المصرية الفاعل، معتبرًا أن ثقل مصر والتعاون مع الإدارة الأمريكية كانا وراء تحقيق التهدئة في غزة وبدء عمليات تبادل الجثامين وإدخال المساعدات، حيث يركز الاهتمام حاليًا على مرحلة إعادة الإعمار.

وحذر من مخاطر نظرية "الأواني المستطرقة" في العلاقات الدولية، موضحًا كيف انعكست حرب أوكرانيا مباشرة على ارتفاع أسعار الخبز في مصر، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيكون له تأثيرات سلبية على جميع الدول بدون استثناء.

وفي تحليل للمشهد الأمريكي الإيراني، استبعد اللواء سمير فرج حدوث مواجهة عسكرية شاملة، وصفًا التحركات الحالية بـ "سياسة حافة الهاوية".

وأشار إلى أن الهدف الأمريكي من التحركات هو إرجاع إيران إلى طاولة المفاوضات لتحقيق 3 أهداف رئيسية: منعها من امتلاك سلاح نووي تحت رقابة دولية، وفرض قيود على برنامجها الصاروخي الباليستي، ووقف دعمها للميليشيات التابعة لها في المنطقة.

