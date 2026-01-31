انفجار يهز"بندر عباس" جنوب إيران.. وإسرائيل تعلّق

وكالات

ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلا عن رئيس إدارة الإطفاء المحلية، أن تسربا للغاز تسبب في انفجار مبنى في ميناء بندر عباس جنوب إيران يوم السبت.

ولقي شخص واحد مصرعه، وأصيب 14 آخرين في الانفجار الذي لا يزال سببه مجهولا بعد، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق من اليوم.

تقارير عارية من الصحة

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن قائدا بحريا تابعا للحرس الثوري كان مستهدفا في الانفجار "عارية من الصحة تماما".

وقال مسؤولان إسرائيليان لوكالة رويترز، إن إسرائيل لم تكن متورطة في هذه التفجيرات يوم السبت، والتي تأتي وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بشأن قمع إيران للاحتجاجات على مستوى البلاد وبشأن برنامجها النووي.

في وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا باستغلال المشاكل الاقتصادية لإيران، والتحريض على الاضطرابات، وتزويد الناس بالوسائل اللازمة لتمزيق الأمة.

وتقع مدينة بندر عباس، التي تضم أهم ميناء للحاويات في إيران، على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي بين إيران وسلطنة عمان، حيث يُنقل عبره ما يقرب من خمس النفط المنقول بحريا حول العالم.

وفي أبريل الماضي، تعرض الميناء لانفجار هائل أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص، وقد ألقت لجنة تحقيق آنذاك باللوم في الانفجار على قصور في الالتزام بمبادئ الدفاع المدني والأمن.